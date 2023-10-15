‎أخبار فلسطين اليوم وتطورات الوضع في غزة.. كم عدد الشهداء حتى الآن ؟

تجذب ‎أخبار فلسطين اليوم، اهتمام المواطنين في الوقت الراهن خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ السبت 7 أكتوبر الجاري بلغ نحو 2726 في قطاع غزة والضفة الغربية، ووصل عدد الجرحى إلى نحو 10800، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وذكر الدفاع المدني، أن هناك أكثر من 1000 شخص مفقود، تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في مختلف أنحاء القطاع.

أخبار فلسطين اليوم.. ودعم عربي كبير

تأتي آخر تطورات ‎أخبار فلسطين اليوم، خاصة مدينة غزة، بأن أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن «كارثة إنسانية غير مسبوقة»، في الوقت الذي تبرعت السعودية بمليوني دولار من أجل دعم الشعب الفلسطيني، فيما عمدت الإمارات والكويت ومصر وعمان والبحرين إلى إطلاق قوافل إغاثة تم إرسال بعضها إلى مطار العريش الدولي استعدادا لإدخالها إلى فلسطين عبر معبر رفح بوساطة مصرية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

أخبار فلسطين بعد أكثر من أسبوع من طوفان الأقصى

وفي خضم أخبار فلسطين اليوم، خاصة مدينة غزة، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع أعداد القتلى في صفوفها إلى 1400 شخص، ووصول عدد الأسرى إلى أكثر من 150 شخصا منذ بداية تنفيذ الفصائل الفلسطينية في ساعة مبكرة من السبت 7 أكتوبر، عملية «طوفان الأقصى» التي باغتت الجانب الإسرائيلي الذي اضطر إلى إعلان حالة الحرب نهاية الأسبوع.