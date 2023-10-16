«زهران» وقيادات الحزب المصري الديمقراطي في زيارة للسفير الفلسطيني اليوم

يتوجه فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، الساعة 12 ظهرًا إلى السفارة الفلسطينية لزيارة السفير الفلسطيني دياب اللوح، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الغاشم الذي يتعرض له من الكيان الصهيوني.

وسيناقش اللقاء تطورات الأزمة الفلسطينية، ومناقشة العدوان على غزة وعدد من المدن الفلسطينية، وبحث السبل الممكنة لفك الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ويصطحب «زهران» خلال الزيارة، عددًا من قيادات الحزب، ونوابه وكوادره.