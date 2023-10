«كوكا» يتحدى تقييد التعليقات على «إنستجرام» بتغريدة تتخطى 9 ملايين مشاهدة

موقف تاريخي جسّده أحمد حسن كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بينديك سبور التركي ومنتخب مصر، لدعمه القضية الفلسطينية، في أعقاب القصف المتتالي من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنشر رسالته، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» كالنار في الهشيم.

تفاجأ أحمد حسن كوكا، الذي حرص على دعم القضية الفلسطينية، برسالة من «إنستجرام»، بتقييد التعليقات على حسابه، وقال: «تحذير من إنستجرام، بأنه تم تقييد التعليقات على صفحتي، إلى جانب انقطاع الوصول فجأة، ربما يكون التالي هو إغلاق حسابي».

وأضاف «كوكا» في رسالته لمتابعيه: «لكن هل تعتقدون أنني أهتم، في الواقع هذا يظهر للعالم مدى أهمية أن نتحدث»، مشيرا إلى أنّ أحد أصدقائه أخبره بأن الرئيس التنفيذي لشركة «إنستجرام» أمريكي إسرائيلي، وهذا يفسر كل شيء.

لم تكن هذه الرسالة الوحيدة التي وجهها «كوكا» فقد كتب رسالة نارية، قبل ساعات على «إكس»، قال فيها: «يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمقًا لتنشر المأساة في غزة على أنّها في إسرائيل، أعتقد أنّه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فستشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام»، لتحظى بنحو 9 ملايين مشاهدة، وتتجاوز 100 ألف إعادة تغريد، ويصبح حديث منصّات التواصل.

I moved to Europe 11 years ago , that’s why i have followers and friends who are not Arabic so this post and my stories I’m sharing about Palestine is for you.

Myself and my Arab friends already know very well what's been happening for decades.

Israel took Palestine’s land ,… pic.twitter.com/IFgPswtoP6