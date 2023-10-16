السفير حسين هريدي: الهدف من اجتياح غزة تمهيد الطريق للهجوم على إيران

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الهدف من قصف غزة ليس القضاء على حماس فقط، لكن الهدف الحقيقي هو إيران.

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن كل ما يشغل الأمريكيين حين يدور الحديث عن مهاجمة إٍسرائيل لإيران هو رد فعل حماس وحزب الله على إسرائيل.

تحطيم البنية التحتية العسكرية لحماس

وتابع أن الهدف هو تحطيم حماس في غزة، وبالتالي يكون الطريق ممهدا أمام أمريكا وإسرائيل إذا قرروا الهجوم على إيران دون مخاوف.

عدم تورط إيران في هجوم إسرائيل

ولفت إلى أن تصريح أمريكا بأنه ليس لديها أدلة حتى الآن عن تورط إيران في الهجوم على إسرائيل، تصريح مناور؛ لأنه قد تظهر أدلة يوما ما، وقتها سيكون الرد موجها إلى إيران.