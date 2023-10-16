تظهر على الطرق السريعة.. نصائح آمنة للقيادة في الشبورة المائية

تطورات حالة الطقس كشفت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البجري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويكن حارًا على جنوب الصعيد، ولطيفًا في الساعات الأولى من الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

استمرار الشبورة المائية

واستمرارًا لوجود الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، أوضحت «الأرصاد»، أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

نصائح لقيادة السيارات في الشبورة المائية

وتعد قيادة السيارات في وجود الشبورة المائية من الأمور التي يجب توخي الحذر عند القيام بها، تجنبًا لوقوع الحوادث على جانبي الطريق، لذا قدمت «خدمة الأرصاد الجوية الوطنية» العالمية، مجموعة من النصائح التي يجب الأخذ في أثناء القيادة خاصة بالساعات الأولى من الصباح الباكر، وهي:

• إبقاء المصابيح الأمامية مضاءة دائمًا

تعد الرؤية أمرًا أساسيًا عند القيادة عبر الشبورة المائية، لذا تأكد من إضاءة المصابيح الأمامية، بغض النظر عن الوقت الذي تتواجد به على الطريق، حيث ستسمح لك المصابيح الأمامية بالرؤية بشكل أفضل، وتضمن أن السائقين خلفك يمكنهم رؤية أضواء الفرامل. لكن يجب عليك تجنب استخدام أضواء الشعاع العالي، لأنه قد يؤدي استخدام الأضواء العالية أثناء القيادة في الضباب الكثيف إلى ظهور وهج.

• استمر في التحرك أو توقف

قد يتعين عليك إيقاف سيارتك عندما لا تتمكن من رؤية وجهتك بشكل جيد، لكن توخي الحذر من الوقوف المفاجئ ولا تفعل ذلك، لأن السيارات القادمة من خلفك قد لا تدرك أنك متوقف إلا بعد فوات الأوان، فإذا أصبح الضباب كثيفًا جدًا، ابحث عن مكان آمن للتوقف بعيدًا عن تدفق حركة المرور.

• الحفاظ على سرعة آمنة

قد تتسبب الشبورة المائية في رؤية الأشياء أمامك في وقت متأخر عن المعتاد، ولهذا السبب من المهم تقليل سرعتك ووضع مسافة أكبر بينك وبين السيارات الأخرى، حيث ستؤدي المساحة الإضافية إلى زيادة وقت رد الفعل الخاص بك،كما يجب إبقاء عينك على عداد السرعة الخاص بك حيث أنه قد يبدو الأمر وكأنك تتحرك ببطء عندما تقود في الضباب وترغب في زيادة السرعة.