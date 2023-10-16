انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اقتحامات في الضفة وغارات عنيفة جنوب غربي غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها سواء في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، كما تعرضت الأراضي اللبنانية إلى اعتداءات من جيش الاحتلال، واقتحم جنود الاحتلال مخيم شعفاط بشمال القدس المحتلة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة على منطقة تل الهوا ومحيط مستشفى القدس جنوب غرب مدينة غزة، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسيمة «وفا»، إن طائرات الاحتلال أطلقت مئات أطنان المتفجرات على شمال حي تل الهوا، وشنت عدة غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى غارات مكثفة لجيش الاحتلال على عدة مناطق في القطاع.

واستهدف جيش الاحتلال الإٍسرائيلي، استهداف البنية التحتية في قطاع غزة، فيما قالت «القاهرة الإخبارية»، إن قـصفا مدفعيا لجيش الاحتلال، استهدف المناطق الشمالية بقطاع غزة.

وفي سياق متصل، واصلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتـشال عشرات الجثامين من تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، العديد من المستشفيات بالإخلاء تمهيدا لقصفها.وفي وقت سابق، قالت لجنة حماية الصحفيين إنه على مدار 8 أيام، قتل نحو 10 صحفيين، بالإضافة إلى فقدان 2 وإصابة 8 آخرين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قـصف البنية التحتية العسكرية لـ«حزب الله» في لبنان ردا على إطلاق النار على إسرائيل.

جوتيريش: الوضع في الشرق الأوسط على حافة الهاوية

سياسيا، قال الأمين العالم لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الوضع في الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وفقا لما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفي وقت سابق، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، لهدنة إنسانية فورا لضمان توصيل إمدادات الإغاثة للأطفال بغزة. وكانت المنظمة، قالت يوم الجمعة الماضي، إن ما يحدث في قطاع غزة غير مقبول.

وقالت منظمة الأمم المتحدة، إن احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة، موضحة أن توقف المولدات الاحتياطية في المستشفيات سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر بالقطاع.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قال في وقت سابق، إن فلسطين تعول دائما على الدور المصري المهم، موضحا لـ«القاهرة الإخبارية»، أن مصر لم تتوقف يوما عن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن قطع الماء والكهرباء في قطاع غزة يعد جريمة حرب، مشيرا إلى أن إسرائيل تبيد مئات العائلات في قطاع غزة، مضيفا لـ«القاهرة الإخبارية»: «نعول على فتح الممرات الإنسانية لإنقاذ الأهالي في القطاع».

بدوره، ناشد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، المنظمات الدولية لفتح ممرات آمنة لإدخال مواد إغاثية للمدنيين في غزة، مشيرا إلى مخاوف كبيرة من نفاد الإمدادات الطبية والوقود في قطاع غزة

خريشة: نثمن مبادرة الرئيس السيسي لعقد قمة دولية حول فلسطين

وكان مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إبراهيم خريشة، قال في وقت سابق، أن مواقف العديد من الدول الأوروبية منحازة جدا لإسرائيل، مضيفا لـ«القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال يواصل هـدم المنازل والمستشفيات وقـتل المدنيين.

وأشار خريشة، إلى أن قطاع غزة يشهد مأساة إنسانية كبيرة، وأضاف مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن لا يوجد إرادة دولية لوقف قتل الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة. وثمن خريشة، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لعقد قمة دولية حول فلسطين.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن «واشنطن» و«تل أبيب» تناقشان زيارة محتملة للرئيس جو بايدن إلى إسرائيل، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في إسرائيل إلى 30 شخصا.