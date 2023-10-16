السفير حسين هريدي: أمريكا تعتمد استراتيجية جديدة في الشرق الأوسط

أشار السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى إن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط الصادرة في أكتوبر 2022 أهدافها الأساسية هى «الدمج» و«التهدئة».

نقل إسرائيل لولاية الجيش الأمريكي

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة «إكسترا نيوز»، عن خطة الشيطان ونقل الفلسطينيين إلى سيناء، أنه قبل صدور هذه الوثيقة جرى نقل إسرائيل لتكون تحت ولاية الجيش الأمريكي بدلا من وجودها في المسرح الأوروبي.

القيادة الأمريكية مسؤولة عن الوجود الأمريكي

وأوضح أن القيادة المركزية الأمريكية مسؤولة عن الوجود الأمريكي من حدود مصر وحتى باكستان، والتدخل في أي نزاعات في هذه المنطقة.