8 معلومات عن أصغر رئيس في تاريخ الإكوادور.. «عمره 35 عاما»

فاز دانييل نوبوا من حزب «العمل الوطني الديمقراطي»، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالإكوادور، ليصبح أصغر رئيس دولة في تاريخ بلاده وفي أمريكا اللاتينية.

وحصل نوبوا على نسبة 52.3% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخبات الرئاسية في الإكوادور، متقدما على منافسته لويزا جونزاليس حليفة الرئيس السابق رافائيل كوريا، من حركة «الثورة المدنية» التي حصلت على 47.7%.

ويستمر نوبوا الذي أصبح أصغر رئيس في تاريخ بلاده، متفوقا على المحامي خايمي رولدوس أصغر رئيس في تاريخ الإكوادور خلال العقود الثمانية الماضية، في منصبه لمدة عام ونصف فقط من 25 نوفمبر 2023 حتى 24 مايو 2025، حتى إجراء انتخابات جديدة.

وكان رولدوس، عندما كان مرشحا للانتخات الرئاسية في عام 1978، كان عمره بالكاد 38 عاما، وفي عامه الـ39 تولى السلطة في عام 1979، وتوفي في مايو 1981، وفق ما ذكرته صحيفة «إل دياريو» الإكوادورية.

وكان رئيس الإكوادور المنتهية ولايته، جييرمو لاسو، أصدر في منتصف شهر مايو الماضي، مرسومًا بحل البرلمان، وتم الإعلان عن انتخابات رئاسية جديدة.

ونرصد أبرز المعلومات عن الرئيس الإكوادوري الجديد، دانييل نوبوا، كما يلي.

- يبلغ من العمر 35 عامًا.

- أصله من جواياكيل ويعيش في مقاطعة سانتا إيلينا.

- نجل ألفارو نوبوا الذي ترشح للرئاسة 5 مرات في وقت سابق.

شغل منصب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الأمة

- درس في جامعتي هارفارد ونيويورك.

- ينتمي إلى حزب «العمل الوطني الديمقراطي».

- عمل نائب في مجلس الأمة وشغل منصب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية.

- يكون لدى نوبوا 17 شهرًا فقط في منصبه حتى الانتخابات المقبلة.

- يؤدي نوبوا اليمين كرئيس في 25 نوفمبر المقبل، أي قبل 5 أيام من عيد ميلاده السادس والثلاثين.