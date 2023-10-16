فوز دانييل نوبوا بالانتخابات الرئاسية في الإكوادور

فاز دانييل نوبوا بالانتخابات الرئاسية في الإكوادور، ليخلف الرئيس المنتهية ولايته جييرمو لاسو، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وجرت الانتخابات في الإكوادور في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات بعد مقتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو على أيدي مجرمين في 9 أغسطس الماضي.

وواجه اليميني دانييل نوبوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الإكوادو، اليسارية لويزا جونزاليس، المقربة من الرئيس الأسبق رافايل كوريا، وفي الجولة الأولى من الاقتراع، في 21 أسطس الماضي، حصلت جونزاليس، على 33% من الأصوات يليها نوبوا مع 24 %، وفقا لما ذكرته شبكة «فرنس 24» الإخبارية الفرنسية.

وكانت السلطات، نشرت 100 ألف شرطي وجندي لحماية الجولة الأولى من الانتخابات، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».