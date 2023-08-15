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بعد أيام من اغتيال مرشح رئاسي.. مقتل سياسي يساري في الإكوادور

كتب:

أ ش أ
10:22 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
جنازة المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو

جنازة المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو

أعلنت حركة «الثورة المدنية» اليسارية في الإكوادور اغتيال قائدها المحلي في محافظة إسميرالداس، بيدرو بريونيس، وذلك بعد مرور عدة أيام على اغتيال مرشح رئاسي.

ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز»، الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن مرشحة الحركة في الانتخابات الرئاسية، لويسا جونزاليز، قولها: «تشهد الإكوادور أكثر حقباتها دموية»، معربة عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع أسرة بريونيس.

ويأتي اغتيال بريونيس بعد أقل من أسبوع من اغتيال المرشح الرئاسي، فرناندو فيلافيسينسيو، بعد مشاركته في تجمع انتخابي بالعاصمة كيتو، وكان فيلافيسينسيو 59 عاما واحدا من ثمانية مرشحين في السباق الرئاسي، لكنه لم يكن المرشح الأوفر حظا.

 

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