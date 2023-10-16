«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار: متفاوتة الشدة في 13 محافظة

كشفت الأرصاد الجوية، عن استمرار موجة الطقس السيئ والتقلبات في الأحوال الجوية على عدد كبير من محافظات الوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد، مع استمرار موجة الأمطار المتفاوتة الشدة والرعدية أحيانا على فترات متقطعة طوال النهار.

أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة

وتوقّع تقرير صادر عن الأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ورعدية أحيانا على محافظات «العلمين - الإسكندرية - كفر الشيخ - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - دمياط - الدقهلية - البحيرة - الشرقية - المنوفية - وسط سيناء - الغربية»، مستمرة حتى نهاية الأسبوع وفقا لصور الأقمار الصناعية وبنسب تتراوح بين 40 لـ60% على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: الحرارة العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.