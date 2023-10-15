أمطار تضرب 11 محافظة غدا الاثنين.. وتحذير مهم لـ3 فئات من ظاهرة جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين في المحافظات؛ إذ تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة، تتراوح نسبتها من 40 إلى 60%، مع نشاط للرياح في بعض الأماكن، تصل سرعتها إلى 32 كيلومترا في الساعة، مع تكون الغيوم الجزئية.

حالة الطقس غدا الاثنين في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا الاثنين في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أشار بيان «الأرصاد» إلى تعرض 11 محافظة، وهي: «البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، وشمال سيناء»، إلى سقوط أمطار، بنسبة تصل إلى 60%، على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وتشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى تعرض جميع المحافظات إلى تكون الغيوم الجزئية، ما عدا محافظات الصعيد؛ إذ يسود طقس مشمس نهارا بارد ليلا، مع تكون الشبورة المائية على طرق محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، بداية من الساعة 4 فجرا حتى الصباح الباكر.

وتشهد محافظات «البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد»، نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وطالبت «الأرصاد» 3 فئات، هم: «مرضى حساسية العيون، ومرضى الجيوب الأنفية، ومرضى حساسية الصدر»، بتوخي الحذر لوجود الأتربة العالقة.