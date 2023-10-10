«الأرصاد» تعلن سقوط أمطار على 13 محافظة اليوم: خفيفة إلى متوسطة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم على عدد من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، بسبب امتداد تأثير المنخفض الجوي القادم من طبقات الجو العليا، ويبعد نحو 6 أمتار على سطح الأرض، ويعمل على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشرقية والغربية للبلاد.

أمطار على 13 محافظة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان، أن صور الأقمار الصناعية، تشير إلى سقوط الأمطار اليوم على 13 محافظة، وهي مطروح، الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، شمال سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وسط سيناء، الشرقية، الغربية، المنوفية، حيس يسود طقس غائم ووممطر معظم ساعات النهار، بنسب تصل إلى 40%، وهى أمطار بين خفيفة ومتوسطة وفقا للطبيعة الجغرافيا للمحافظة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-10-2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 25 درجة مئوية.