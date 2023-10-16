3 ظواهر جوية يشهدها طقس اليوم.. أمطار على بعض المناطق بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على عدد من المناطق.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

وأضافت «الأرصاد» في بيانها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ظواهر فصل الخريف ما زالت مستمرة، على عدد من المناطق في البلاد، والتي أبرزها الشبورة المائية التي تنتشر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ذلك بالإضافة إلى استمرار سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء خلال بعض الفترات المتقطعة أيضًا.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 21 درجة مئوية.