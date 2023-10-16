إجراءات معرفة اللجنة الانتخابية بالاسم.. 5 خطوات بسيطة

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية استعلام الناخب عن اللجنة الانتخابية من خلال الاسم والرقم القومي؛ للتسهيل على الناخبين وإجراء عملية الاقتراع بيسر وسهولة ومنع التكدسات داخل اللجان.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023.

خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

ويمكن للمواطنين معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023 باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

3- كتابة الرقم القومي الخاص بالناخب المكون من 14 رقمًا.

4- الضغط على أيقونة استعلم.

5- من خلال ذلك يمكن معرفة المكان الانتخابي بعد كتابة الاسم والرقم القومي.

سحب الترشّح بطلب كتابي

ونصّت المادة 17 من القانون على أنّه لطالب الترشح سحب ترشّحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة، قبل اليوم المحدد للاقتراع بـ15 يومًا على الأقل.

وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين من تاريخ تقديمه.