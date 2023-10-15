أحد أبناء الجالية المصرية بالإمارات: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

أثنى المستشار محمد عبد الرازق أحد أبناء الجالية المصرية فى الإمارات، على جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدا بدورها في إدارة الانتخابات الرئاسية 2024 قائلا: «منذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح، ونحن نتابع الأوضاع متابعة حثيثة للوضع فى مصر، لأن ده مستقبلنا».

كلنا ثقة فى القضاة

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة الحياة،: «كلنا ثقة في القضاة، وأنه واجب على المصريين في الداخل والخارج، المشاركة في هذا العرس الديموقراطي، وهذا حق كفله الدستور لكل مواطن مصري، ونحن نمارس حقنا السياسى».

700 ألف مصري في الإمارات

وأضاف: «إحنا كمصريين في الإمارات، تجاوز العدد أكثر من 700 ألف مصري وفقا للمعلن، ومن يوم 29 سبتمبر، سفير مصر فى الامارات والقنصل العام فى دبى والسفارة المصرية فى أبو ظبي بدأوا بالفعل بفتح وإتاحة الفرصة للمصرين فى الامارات بالمشاركة فى عمل التوكيلات للمرشحين، وكانت مشاركة جيدة وإيجابية».