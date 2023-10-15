كيف تتصرف حال وجود خطأ في بياناتك أثناء الإدلاء بصوتك في الانتخابات؟

في بعض الأحيان يجد الناخب خطأ في البيانات الخاصة به أثناء تواجده في لجنة الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوته، لذلك تجيب «الوطن» خلال السطور التالية، ماذا يجب على الناخب فعله في حالة وجود خطأ في بياناته؟

التعديل عبر مكاتب السجل المدني

يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة، لكن يمكن التعديل بعد الدعوة للانتخابات بالتوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني.

وأنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إعمالًا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

ونصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من الجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتمّ اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.