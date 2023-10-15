«الهيئة الوطنية» تعلن القائمة المبدئية لمرشحي «الانتخابات الرئاسية 2024» غدا

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، غداً، القائمة المبدئية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024، بعد تسلمها تقريراً من لجنة تلقِّى طلبات الترشح، التى يرأسها المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة.

وانتهت لجنة تلقِّى أوراق الترشح من فحص طلبات الترشح الأربعة التى تقدم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وتضمن التقرير المقدم لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الفحص الخاص بأوراق المرشحين الأربعة، حيث أثبتت اللجنة بالتقرير قيد طلبات الترشح المقدمة إليها بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجلها، وما يفيد تسليم كل مرشح إيصالات مبالغ التأمين المسددة بخزينة الهيئة.

وشمل التقرير نتائج فحص جميع الأوراق المقدمة، والتى تمثلت فى شهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، فضلاً عن أعداد تزكيات وتأييدات الترشح لرئاسة الجمهورية وعددها ومدى تطابقها مع الشرط الخاصة بحصول المرشح على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، وإقرار كل عضو بعدم سبق تزكيته لآخر.

كذلك تضمن التقرير حصر عدد تأييدات المواطنين للمرشحين بالشهر العقارى ممن استوفوا الشروط، وهى الحصول على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ومن المقرر أن تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، على أن تعلن القائمة المبدئية للمرشحين متضمنة أعداد المزكين أو المؤيدين لهم اليوم الاثنين.

وفى إطار ممارسة الهيئة لاختصاصاتها فى التوعية والتثقيف ورفع الوعى بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، تم أمس تدشين برنامج التثقيف السياسى لذوى الهمم وذويهم، تحت عنوان «صوتك حقك» لحث ذوى الهمم وذويهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بالمسرح الكبير فى المركز الأولمبى بالمعادى، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومستشارى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتأتى المبادرة فى إطار التعاون بين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ووزارة الشباب والرياضة، وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس، أهمية المشاركة فى الحياة السياسية بشكل عام، وكذلك حث الأشخاص ذوى الإعاقة على ممارسة دورهم الذى كفله لهم الدستور والقانون بأحقيتهم فى رسم السياسات العامة التى تخصهم من خلال المشاركة فى جميع النواحى الحياتية، خاصة السياسية منها، ومن هنا فالحملة تهدف إلى حث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وأن يمارسوا حقوقهم فى هذا الشأن.

وثمنت «كريم» التعاون القائم بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، ذلك التعاون المتمثل فى تيسير إجراءات مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية والربط الشبكى ما بين غرفة عمليات الهيئة والمجلس، كذلك وجهت التحية والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تعاونه الدائم مع المجلس فى توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم، كما وجهت الدعوة لكل الأشخاص من ذوى الإعاقة بضرورة ممارسة حقهم فى المشاركة فى العملية الانتخابية لأنهم شركاء فاعلون فى هذا الوطن الذى لا يمكن أن يتخلف فيه أحد عن الركب.

وينص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أن من بين مهام الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها، ووضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات وقعت، فى وقت سابق، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة؛ لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية، وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم، وتدريب الكوادر الشبابية لدعمهم ومساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم وتدريب وتوعية وتثقيف كل الأسر المشتركة فى مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى بأهمية مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم باستخدام برامج الوزارة (خدمات منصة التواصل التفاعلى) تحقيقاً لرسالة الهيئة السامية.