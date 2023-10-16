إحالة 12 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بني عبيد بالدقهلية

أجرى متولي عبدالعال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، في محافظة الدقهلية، جولة مرورية للتفتيش والمتابعة الميدانية بمختلف الإدارات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية ومراكز الشباب، لمتابعة سير العمل ومدى انتظامه، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها المنظومة الصحية.

إحالة 12 موظفا لتغيبهم عن العمل

وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، ضرورة الانضباط والالتزام الوظيفي، وتم عمل جولة منذ الصباح الباكر وتفقد عدد من المصالح الحكومية من وحدات صحية ومراكز شباب وعدد من الإدارات، وبالتفتيش المفاجئ ومراجعة دفتر الحضور والانصراف تم إحالة 12 موظفا بمجلس المدينة في مختلف الإدارات والمصالح الحكومية وإحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية لعدم تواجدهم وتغيبهم خلال أوقات العمل الرسمية، وتم عمل مذكرة تفصيلية بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

استمرار المتابعة الميدانية في بني عبيد

وشدد رئيس مجلس مدينة بني عبيد على استمرار المرور والمتابعة الميدانية للتفتيش على كل المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز، للتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأة، لتقديم كل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدمية.