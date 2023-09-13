ضبط 20 طن دقيق مجهول المصدر في حملة تفتيشية بالمنوفية 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، عدة حملات مفاجئة اليوم بمختلف المراكز، ما أسفر عن تحرير 205 محاضر تموينية تنوعت ما بين 100 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و105 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمحافظة المنوفية

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

أبرز القضايا التموينية في محافظة المنوفية

ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر ضد المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية السادسة بمركز السادات لحيازته 5 أطنان سكر و20 طن دقيق فاخر و500 كيلوجرام زيوت نخيل مجهول المصدر، كما جرى تحرير محضر آخر ضد صاحب محل لتجارة الأدخنة بشارع السنترال في مدينة منوف لعرضه وبيعه سجائر دون مستندات دالة على مصدرها.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية جهودهم المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وذلك على الأرقام 2174037 -2174039، بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.