ضبط أدوية مغشوشة داخل مخزن خلال حملة تفتيشية بأسيوط

تمكنت مديرية تموين أسيوط بالاشتراك مع مباحث التموين وهيئة الدواء، اليوم، من ضبط أدوية مغشوشة تستخدم في علاج الأمراض الحرجة للمعدة للتهريب خارج البلاد، بمخزن بمركز ديروط.

مخازن المستلزمات الطبية

قال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين، واللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة علي الأسواق ومخازن المستلزمات الطبية غير المرخصة، التي توزع وتبيع أدوية غير مسجلة في وزارة الصحة.

وجرى شن حملة تفتيشية بناء على توجيهات العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين، والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين، وبالاشتراك مع إدارة تموين ديروط برئاسة كامل عبد الباسط مدير الإدارة، ومحمد سليم ومحمود أنور ومحمد حسن ومحمود حسن مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين ديروط، ومباحث تموين الشمال محمد رشدي وأحمد خميس مفتشي التموين، والأمناء عزت حسني ومحمد محمد سليم مباحث تموين الشمال، ودكاترة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية.

مخزن بمركز ديروط

أضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن مكون من 3 طوابق بمركز ديروط، به كميات من أدوية المضاد الحيوي الحقن المغشوشة ومجهولة المصدر والمحظور تداولها، وكميات من الأدوية التى تستخدم فى علاج الأمراض الحرجة المعدة للتهريب خارج البلاد، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن هيئة الدواء المصرية، وتحرر محضر بالإجراءات للعرض على النيابة العامة للتصرف.