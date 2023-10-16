جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 29 مواطنا من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 29 مواطنًا من محافظة الخليل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

أسماء المعتقلين من قوات الاحتلال

وأفادت مصادر محلية وأمنية لـ«وفا»، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت حمزة حسين الزهور، وحسين محمود الزهور، وطاهر سليمان عصافرة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها في بلدة بيت كاحل.

وأضافت المصادر ذاتها، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت نائل خليل أبو عرقوب، وأشرف خليل أبو عرقوب ونجله شرف، ورشاد نائل أبو عرقوب، وأمير ورشاد، وفارس خواطرة، ومهند ياسر أبو عرقوب، ومؤمن سعيد الدرابيع، وقصي أمجد البستنجي، وموسى خالد أبو عرقوب، ونور شاهين، وإبراهيم الدراويش، وسامي إسماعيل محليس، ومعتصم رمضان العواودة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها في بلدة دورا.

المعتقلين من «الخليل»

وأشارت إلى أنّ تلك القوات اعتقلت من مدينة الخليل، عبد الهادي أبو خلف، وفادي راتب جابر، وشعبان محمود غانم، وحاتم ماجد الطويل.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ«وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من البلدة، وهم «يوسف عايد عبد الجليل اخليل (54 عاما)، ومالك وليد مسيف صبارنة (20 عاما)، ووسيم يوسف علي العلامي (21 عاما)، وقاسم خالد محمود العلامي (22 عاما)، ووليد سمير خليل عادي (21 عاما)، ومحمد نادر محمد العلامي (20 عاما)، وفوزي محمد فوزي عوض (26 عاما)، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى معسكر "عصيون" شمال الخليل».