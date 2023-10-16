«جوتيريش»: المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفد من غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات على حافة الهاوية، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وقال «جوتيريش» في بيان صدر عن مكتبه، إن المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفد من غزة.

أضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل، يمكن إرسالها في غضون ساعات، مضيفا أن طواقم الأمم المتحدة تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان وبدون تأخير.