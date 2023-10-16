صابرين تهنئ نجلها بعيد ميلاده: «ربنا يديني العمر وأفرح بيك»

حرصت الفنانة صابرين، على تهنئة نجلها «نور» بعيد ميلاده، وذلك عبر رسالة نشرتها على حسابها الشخصي، بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

صابرين تهنئ أبنها بعيد ميلادها

ونشرت صابرين صورة لنجلها «نور»، وعلقت عليها: «كل سنة وأنت طيب يا نور قلبي وعيني وروحي، وإن شاء الله ربنا يديني العمر وأفرح بيك وربنا يحميك ويسهلك الصعب ويجعل أيامك القادمة مشرقة مثل ابتسامتك ربنا يحفظك يا حبيبي من كل شر أنت وكل أولاد العالم».

وحظي منشور صابرين، بردود فعل من الجمهور وكذلك نجوم الوسط الفني، إذ علقت الفنانة دنيا عبدالعزيز، قائلة: «ما شاء الله ربنا يحميه وكل سنة وهو طيب يا رب»، بينما كتبت رانيا فريد شوقي: «ما شاء الله ربنا يحميه كل سنة وأحلى نور طيب وبخير وعقبال مليون سنة يا رب».

نجاح صابرين في الدراما

وكانت صابرين، قدمت مسلسل «أعمل إيه»، التي كانت تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، يحكي قصة أب له 4 بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.