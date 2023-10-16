جني 21 ألف فدان قطن في كفر الشيخ.. و«بحوث سخا»: موسم مبشر بالخير

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمركز بحوث سخا في كفر الشيخ، أن المساحات التي حُصدت من محصول القطن في أراضي المحافظة بلغت نحو 21 ألف فدان من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، مشيرا إلى أن موسم العام 2023 مبشر للغاية.

إنتاجية 14 قنطارا

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن إنتاجية فدان القطن بكفر الشيخ تراوحت بين 13 حتى 14 قنطارا، مشيرا إلى أن موسم هذا العام يشهد وفرة من حيث الإنتاجية والتي تعود بالنفع على المزارعين.

زراعة 85 ألف فدان في كفر الشيخ

وأشار إلى أن المساحات المنزرعة من محصول القطن طويل التيلة في أراضي محافظة كفر الشيخ بلغت نحو 85 ألف فدان، وهذه المساحة هي ثلث المنزرع من محصول القطن بمحافظات مصر، حيث بلغت نسبت المنزرع في الوجهين القبلي والبحري نحو 250 ألف فدان قطن.

يذكر أن مزادات الوجه القبلي والتي أوشكت على الانتهاء سجل سعر قنطار القطن بها نحو 11 ألفا و700 جنيه، وهو من صنف جيزة 95، أما ما يزرع في الوجه البحري من صنفي جيزة 96، و94، هي أصناف فائقة الطول، والتي من المتوقع أن تحظي بأسعار جيدة للغاية.