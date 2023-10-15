أسعار القطن اليوم في مصر.. كم سعر القنطار بالمزاد الثالث؟

شهدت أسعار القطن اليوم في مصر تحركًا ملحوظًا لصالح المزارعين، بحسب آخر مزاد عُقد في محافظة الفيوم لبيع أقطان 5 محافظات، هي بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم، حيث بيع 24932 قنطارًا و496 كيلوجراما من محافظة الفيوم فقط، فضلًا عن بيع كميات ضخمة من باقي المحافظات في نفس المزاد.

وتستعرض «الوطن» سعر قنطار القطن اليوم في وجه قبلي بحسب المزاد العلني الثالث لبيع محصول القطن، بحضور 12 شركة عاملة في تجارة القطن، وذلك ضمن منظومة توريد القطن الجديدة، والذي كان لصالح محافظة الفيوم، فضلًا عن إجمالي الكميات المباعة خلال المزاد.

أسعار القطن اليوم في مصر

وتراوح سعر قنطار القطن اليوم في محافظات الوجه القبلي بين 10 آلاف و600 جنيه حتى 10 آلاف و760 جنيهًا، بزيادة تراوحت من 500 إلى 660 جنيهًا، مقارنة بآخر مزاد وصل فيه سعر القنطار إلى 10 آلاف و100 جنيه فقط.

سعر قنطار القطن اليوم

وحصلت «الوطن» على قائمة الكميات المباعة والأسعار في المزاد العلني الثالث لبيع محصول القطن بالفيوم والذي عُقد خلال الساعات القليلة الماضية في مبنى نقابة المهن الزراعية، والتي جاءت كالآتي:

- بيع 1457.745 قنطار قطن طامية، وسجل سعر القنطار 10600 جنيه.

- بيع 911.203 قنطار قطن طامية تعاقدي، حيث سجل سعر القنطار 10700 جنيه.

- بيع 2245.961 قنطار قطن سنورس أول، حيث سجل سعر القنطار 10740 جنيهًا.

- بيع 2227.633 قنطار قطن سنورس ثاني، حيث سجل سعر القنطار 10700 جنيه.

- بيع 3398.808 قنطار قطن دسيا، حيث سجل سعر القنطار 10740 جنيهًا.

- بيع 3747.757 قنطار قطن الحادقة، حيث سجل سعر القنطار 10740 جنيهًا.

- بيع 2823.186 قنطار قطن أبشواي، حيث سجل سعر القنطار 10720 جنيهًا.

- بيع 1477.341 قنطار قطن الروضة، حيث سجل سعر القنطار 10720 جنيهًا.

- بيع 1049.215 قنطار قطن يوسف الصديق، حيث سجل سعر القنطار 10700 جنيهًا.

- بيع 1598.277 قنطار قطن إطسا، حيث سجل سعر القنطار 10720 جنيهًا.

- بيع 2783.332 قنطار قطن منشأة رحمي، حيث سجل سعر القنطار 10720 جنيهًا.

- بيع 1212.048 قنطار قطن منيا الحيط، حيث سجل سعر القنطار 10760 جنيهًا.