أسعار القطن اليوم.. مجلس الوزراء: انخفاض بلغ 11%

شهد أسعار القطن اليوم استقرارا ملحوظا السبت 14-10-2023، في أغلب المحافظات، إذ بلغ متوسط سعر قنطار القطن اليوم ما قيمته 10 آلاف و200 جنيه تقريبا، بناءً على أسعار القطن بالأسواق حيث تختلف الأسعار من محافظة لأخرى، وفق ما ذكره حسين أبوصدام، نقيب الفلاحيين.

أسعار القطن اليوم

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ القطن أحد أبرز المحاصيل الرابحة للمزارعين، كما أن أسعار القطن اليوم في متناول الكثيرون، مشيرا إلى أن قنطار القطن في أغلب المحافظات سجل نحو 10 آلاف و200 جنيه، كسعر متوسط يتم به بيعه القطن في محافظات الوجه البحري.

وقال معهد بحوث القطن أن المساحة المنزرعة من القطن لهذا الموسم فقد بلغت في الوجه البحري وحده نحو 220 ألف فدان تقريبًا.

سعر قنطار القطن اليوم وفق مجلس الوزراء

من جابنها، فقد نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر قنطار القطن اليوم المحلي للتنجيد، ما قيمته 3 آلاف و814 جنيه، بانخفاض وصل إلى 488 جنيه، وبلغ قيمة الانخفاض 11.34%.

أما وبالنسبة للقطن المستورد الهندي والسوداني، أوضحت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء، بأنّ سعر القنطار لهذا النوع من القطن، فقد بلغ 4300 ألف جنيه.