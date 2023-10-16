كوريا الجنوبية تنظم أكبر معرض دفاعي.. وظهور نادر لقاذفة نووية أمريكية

تفتتح كوريا الجنوبية أكبر معارضها الدفاعية على الإطلاق هذا الأسبوع، حيث تسعى إلى زيادة مبيعاتها من الأسلحة واستعراض ظهور نادر لقاذفة أمريكية ذات قدرة نووية.

ويفتح معرض سول الدولي للفضاء والدفاع، الذي يقام كل عامين أبوابه الثلاثاء المقبل، ويقول المنظمون إنّه سيضم عددًا من الشركات أكبر من أي معرض سابق ويشهد تحليقًا غير مسبوق لقاذفة أمريكية من طراز بي-52 تهبط بشكل نادر في قاعدة جوية في مكان آخر بشبه الجزيرة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال لي جونج هو، رئيس الجهة المنظمة، في مؤتمر صحفي اليوم، إنّ المعرض هذا العام يهدف إلى مساعدة كوريا الجنوبية في الوصول إلى هدفها المتمثل في أن تصبح رابع أكبر مصدّر للأسلحة في العالم.

وأضاف أنّه من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 450 من كبار مسؤولي الدفاع من 54 دولة، إلى جانب مئات الآلاف من المتخصصين والجمهور.

وجاءت كوريا الجنوبية تقريبًا في المركز التاسع على مستوى العالم من حيث صادرات الدفاع في السنوات الماضية، لكنّ الرئيس يون سوك يول يدعو إلى العمل لتحسين هذا الوضع.

واحتفالًا بالذكرى السبعين لتحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، سيتضمن المعرض عرضًا أكبر من المعتاد للقوة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك رحلة للقاذفة بي-52، حسب ما قال تشارلز كاميرون، الكولونيل في سلاح الجو الأمريكي.