حنان مطاوع تسأل الجمهور عن أزمة «رضوى» في «صوت وصورة»: لو مكانها هتعملوا إيه؟

شاركت الفنانة حنان مطاوع استطلاع رأي عن تصرف «رضوي»، التي تجسد دورها في مسلسل «صوت وصورة»، إذ أنَّها تعرضت للتحرش في مكان عملها من مديرها، وقررت ترك العمل، ولكنها كانت مترددة في الإبلاغ عنه أم التنازل.

حنان مطاوع تشارك جمهورها عن مسلسل صوت وصورة

وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «تفتكروا لو كنتي مكان رضوى هتبلغي ولا تسكتي؟».

تعليقات الجمهور على مسلسل صوت وصورة

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور عبر حسابها الشخصي، إذ جاءت إحدى التعليقات: «رضوى عندها حق أكيد بس للأسف الناس بتيجي على الضعيف»، وتعليق آخر «دائمًا كالعادة أسطورة أداء، تمكّن ومصداقية»، وتعليق آخر «عندها حق وأعراض الناس مش للتسلية».

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبدالتواب، والعمل من إنتاج «أروما استديوز» للمنتج تامر مرتضى، وهو من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، ووليد فواز، ومحمد كيلاني، وناردين فرج، وولاء الشريف، ومحمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر.

مسلسل «صوت وصورة»

مسلسل «صوت وصورة»يتكون من 30 حلقة، تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.