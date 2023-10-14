«dmc» تعرض أولى حلقات مسلسل صوت وصورة لـ حنان مطاوع اليوم

تعرض أولى حلقات مسلسل صوت وصورة، على قناة «dmc»، مساء اليوم، ويضم عددًا كبير من النجوم والوجوه الشابة، ويتطرق إلى الأزمات التي يجد بعض الأشخاص أنفسهم متورطين بها في ظل التطور التكنولوجي وعصر الذكاء الاصطناعي.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، عمرو وهبة، مراد مكرم، ولاء الشريف، صدقي صخر، محمد كيلاني، ناردين فرج، أحمد ماجد ورامي الطمباري، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبدالتواب.

قصة مسلسل صوت وصورة

تدور قصة مسلسل صوت وصورة، في إطار من المفاجآت التي تحمل كثيرا من الإثارة والتشويق، في ظل الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا وعصر الذكاء الاصطناعي الذي يضع البعض في ورطة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل صوت وصورة

يعرض مسلسل صوت وصورة، من السبت إلى الأربعاء، على قناة dmc في الساعة 8 مساءً، والإعادة على قناة dmc دراما في الساعة 11 مساءً، إلى جانب عرضه على منصة watch it الإلكترونية.