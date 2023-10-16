وزير الرياضة: مهرجان الشباب في روسيا فرصة لتبادل الثقافات

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مقر المركز الأوليمبي بالمعادي، أعضاء اللجنة التحضيرية المصرية للمهرجان العالمي للشباب في روسيا في دورته الـ20، الذي ينظم في الفترة من 1 حتى 7 مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

تبادل الأفكار والمعارف والخبرات

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أنّ المهرجان فرصة حقيقية للتفاعل مع الشباب من جميع أنحاء العالم، وتبادل الأفكار والمعارف والخبرات في مجالات مختلفة مثل الثقافة والفنون والتكنولوجيا والعلوم والرياضة، فضلا عن تعزيز التفاهم العالمي على المستوى الشبابي، وتوطيد أواصر التعاون في مجالي الشباب والرياضة مع الدول كافة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور الشباب

وأشار صبحي، إلى أنّ إنشاء اللجنة التحضيرية المصرية، يهدف لتنظيم وتنسيق مشاركة الشباب المصري في المهرجان وضمان أفضل تجربة لهم، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور الشباب وتمكينهم وتشجيعهم على المشاركة في الأحداث الدولية المهمة، كما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات في مجال الشباب والرياضة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير برامج التبادلات الشبابية مع مختلف الدول بالشكل الذي يُسهم في تعميق العلاقات الشبابية، وتعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الشقيقة، وتبادل الثقافات بين الشباب المصري ونظرائهم مع مختلف الدول، ونقل التجربة المصرية لتدريب وتمكين وتنمية مهارات الشباب.

واستعرض اللقاء، بعض التفاصيل الخاصة بالمهرجان والتي يشارك فيها 20 ألفا من الشباب يمثلون 180 دولة بينهم 1000 طفل من سن 14 إلى 17 عاما، وتتاح الفرصة للشباب بالمشاركة من سن 18 حتى 35 عاما، يتم اختيارهم من خلال اختبارات تنافسية بعد التسجيل على موقع المهرجان، على أن تحسم اللجنة التحضيرية العدد النهائي الخاص بمصر «140 شخصًا»، بعد إجراء اللقاءات الشخصية مع المتقدمين، ويضم الوفد المصري لأول مرة عددا من الشباب الروسي المصري من أبناء الجالية الروسية في مصر.

وتشمل فعاليات المهرجان أنشطة ثقافية ورياضية وتعليمية وحفلات موسيقية وعروضا مسرحية وورشا مختلفة في موضوعات العمل التطوعي والتنمية المستقبلية للشباب وتطوير الحركة الشبابية، بمشاركة متخصصين في العلاقات الدولية وريادة الأعمال وفي العلوم والثقافة والرياضة والاعلام، ويهدف المهرجان إلى إيجاد رؤية موحدة لدي شباب العالم حول مستقبل البشرية والتمسك بلغة السلام وإعلاء مبادئ الصداقة والتضامن بين الشعوب .

وكانت اللجنة المنظمة اختارت 6 لغات للمهرجان، وهي «الروسية والعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية».

يذكر أنّ المهرجان العالمي للشباب انطلقت فكرته في لندن عام 1945، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ومع تأسيس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي بهدف تنظيم مهرجان سنوي للشباب والطلاب؛ وانطلقت النسخة الأولى عام 1947 في براج بمشاركة 17 ألف شاب من 71 دولة.