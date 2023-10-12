وزير الشباب يُشيد بنتائج الرياضيين المتأهلين لأوليمبياد باريس

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج غير المسبوقة للاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية، الذين تأهلوا لأوليمبياد باريس، حيث أصبحت مصر أكثر دولة عربية وأفريقية يتأهل لاعبوها إلى باريس.

تأهل 63 رياضيا للأولمبياد من 9 رياضات

وتأهل حتى الآن 63 رياضيا من تسعة رياضات، هي كرة الطائرة، كرة القدم، الرماية، الجمباز الإيقاعي، مصارعة، السباحة، تنس الطاولة، الملاكمة، والخماسي الحديث.

ويتابع الدكتور أشرف صبحي، برامج الإعداد والمعسكرات وكل الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية، لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، في ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلى الأولمبياد وهو الهدف الأسمى.

تقديم الدعم الفني للاتحادات الرياضية

وأوضح «صبحي»، أن الوزارة تسعى من خلال اللجنة العلمية بالوزارة، إلى تقديم الدعم الفني للاتحادات الرياضية المصرية واللجنة الأولمبية، في تقييم وتقدير الدعم الخاص بالاستعدادات لدورات الألعاب الأوليمبية، التي تأتي المرحلة الأولى منها، الاستعدادات للدورة الأولمبية المقبلة باريس 2024، والمرحلة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك في ضوء توسع الوزارة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بغرض تخريج لاعبين مؤهلين لخوض مختلف المنافسات الرياضية العالمية والدورات الأولمبية سواء في باريس 2024، أو في لوس أنجلوس 2028.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك نظام متكامل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية والأندية، إذ يجب أن يبذل الجميع قصارى جهده، للتواجد في أعلى مكانة ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.