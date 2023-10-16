أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي

سقطت، منذ قليل، أمطار متوسطة إلى غزيرة على شرق الإسكندرية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، تزامنا مع استمرار رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية منذ أمس الأول، تحسبا لسقوط أمطار بنسبة تصل إلى 60%.

انتشار سيارات الصرف في شوارع الإسكندرية

وبحسب شركة الصرف الصحي، فإن سيارت الصرف منتشرة في كل المناطق للتعامل السريع مع الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية بين الحين والآخر لليوم الثاني على التوالي، حيث جرى تيسير الحركة المرورية عبر تصريف أي تجمعات مياه في المناطق الساخنة.

تجدد أمطار الإسكندرية الغزيرة لليوم الثاني

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن أمطار الإسكندرية تتجدد بين الحين والآخر لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت في التاسعة من صباح اليوم لقرابة نصف ساعة في نطاق المنتزه إلا أنه يجرى التعامل معها بشكل لحظي.

استمرار رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأشار «نافع» إلى أنه يتم العمل وفقاً لحالة الطوارئ حيث تم نتشر السيارات و البدلات اعتبارا من أمس الأول، مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية، موضحا استمرار أعمال التطهير للمطابق و الشنايش و تفريغ بيارات محطات الرفع و توقف الإجازات و بدل الراحات.

وأشار رئيس الشركة إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

رفع درجة الإستعداد والطوارئ بأحياء الإسكندرية

وفي السياق ذاته، أعلنت أحياء الجمرك ووسط والعامرية بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بجميع الإدارات المعنية للتعامل مع الأمطار، من خلال سرعة تصريف مياه الأمطار سواء عن طريق شنايش ومطابق التصريف أو عن طريق الشفط بالسيارات المجهزة لذلك لتسهيل حركة المرور وسير المواطنين.

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 26 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 20 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.