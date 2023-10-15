«التعليم» تعلن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال في تمام الساعة الثامنة مساء، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، وفقا للتعليمات والشروط في حالة القبول برياض الأطفال، ولا يتم القبول دونها.

نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، تعليمات مهمة بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال، كما يلي

- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيا.

- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

- ممنوع منعا باتا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية

- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية عبر الموقع الإلكتروني فقط.

- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.