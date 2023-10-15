«التعليم» تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء.. طاقة نور لفاقدي البصر

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة بمحافظة القاهرة، باليوم العالمي «للعصا البيضاء»، والذى يوافق 15 أكتوبر من كل عام.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على ضرورة استثمار العصا البيضاء بالصورة المثلى، ونشر ثقافة احترامها في المجتمع، لأنها تعتبر رمز الاستقلال لأبنائنا المكفوفين؛ فهي تساعدهم على تحقيق حياة كاملة مستقلة مثل الآخرين.

الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

وأوضح أنّ تعليم العاصمة يضع على رأس أولوياته اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة البيئة المحيطة بالطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة التعليمية بما يتلائم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم.

تطوير مدخلات العملية التعليمية

وقال إن وزارة التربية والتعليم تعمل على دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية، وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين، ودعم العملية التعليمية بتحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة كتحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين.

الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، تشجيع المكفوفين وضعاف البصر على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك في محيطهم بسهولة، وتحذيرهم من وجود أي عوائق في الطريق، فهى تؤكد حق المكفوفين في ممارسة الحياة بالاستقلالية التي يتمتع بها الآخرون.