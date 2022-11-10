فصل التيار الكهربائي 3 ساعات عن مدينة شربين بالدقهلية «السبت»

أعلنت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، برئاسة المحاسب غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين، فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع مدينة شربين يوم السبت المقبل الموافق 12/11/2022 لمدة 3 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وطالبت المواطنين باتخاذ اللازم وقت قطع الكهرباء وتدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الصيانة.

فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع مدينة شربين يوم السبت

وأكدت رئاسة مركز ومدينة شربين، في بيان لها، أنه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء شربين التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فإنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع مدينة شربين يوم السبت المقبل وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية والأمر الذي يتطلب فصل التيار الكهربائي عن جميع المناطق داخل مدينة شربين.

اتخاذ التدابير اللازمة فترة انقطاع الكهرباء

وناشدت رئاسة مركز ومدينة شربين المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية وجهات الهيئات باتخاذ التدابير اللازمة فترة انقطاع الكهرباء.