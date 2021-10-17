رئيس مدينة شربين: تغطية كل قرى المركز بحنفيات حريق ضمن «حياة كريمة»

قال طارق شكري، رئيس مجلس مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، إنه تم طلب أشياء يتم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري في الـ 26 قرية التابعة لمركز شربين لم تتم في باقي المراكز على مستوى الجمهورية، وهي تغطية كل قرى المركز بحنفيات الحريق وتم تركيبها وبدأت العمل الفعلي من خلال المباردة، كما يتم تبطين الترع من خلال المبادرة الرئاسية والصرف الصحي.

تجديد المدارس المتهالكة وإنشاءها بشكل متكامل

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أنا والمسؤول»، مع الإعلامي رمضان حبيب، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه يتم تجديد المدارس المتهالكة وإنشاءها بشكل متكامل، إلى جانب تجديد كافة الوحدات الصحية والمستشفيات في مركز شربين والقرى وتم إنجازها بالكامل من خلال المبادرة، مشيرًا إلى أن استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» سيغير وجه الحياة المصرية.

مجهودات كبيرة تُبذل طوال اليوم مع مبادرة «حياة كريمة»

فيما أوضح محمد عوض عبدالجليل، نائب رئيس مجلس مدينة شربين، أن هناك مجهودات كبيرة تُبذل طوال اليوم مع مبادرة «حياة كريمة»، لإنجاز جميع المشروعات لـ26 قرية على مستوى المركز، مشيداً بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الكبيرة على الأرض ومتابعة كل كبيرة وصغيرة في المبادرة لإنهاء كل المشروعات في مركز شربين بالدقهلية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج.

مشروعات في البينية التحتية والأساسية لقرى مركز شربين

وتابع: «يومنا مع مبادرة حياة كريمة يبدأ منذ الصباح الباكر في الثامنة وينتهي في الحادية عشر مساء، حسب المشروع والمجهودات التي تُبذل في المشروعات، خاصة أننا نتابع المشروعات ونسير العمل فيها، وهناك مشروعات في البينية التحتية والأساسية لقرى مركز شربين»، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي باني الدولة الحديثة للمصريين والرفع من شأن المصريين والعلو منها، مشيرًا إلى «أننا في مركز شربين نعمل بكل جد وخلاص لرفع شأن المركز والمحافظة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية».