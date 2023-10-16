«الأوقاف» تسمح بإصدار إفادات بعدم تبعية الأراضي لها حال وجود طلب من «المساحة»

أصد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا يتيح إصدار إفادات بعدم تبعية أراض لهيئة الأوقاف، بناء على طلب أو إفادة من الهيئة المصرية العامة للمساحة.

جهات طلب إفادات بعدم تبعية الأراضي بهيئة الأوقاف

وأصدر الوزير في وقت سابق 3 قرارات لتنظيم إصدار إفادات عدم تبعية الأراضي بهيئة الأوقاف، تضمنت أولها أن يكون صدور الإفادات بطلب رسمي من الجهات القضائية أو الرقابية، ثم أضاف الوزير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأضاف القرار الأخير الهيئة المصرية العامة للمساحة لتلك الجهات.

إفادات هيئة الأوقاف

ونشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزير الأوقاف، ونص على: «تُعدل المادة الأولى من قرار وزير الأوقاف رقم 326 لسنة 2021 على النحو التالي: يحظر على أي من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية إصدار إفادات للغير بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناءً على طلب رسمي من الجهات القضائية أو الرقابية أو مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو الهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك بعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية».