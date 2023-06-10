مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023.. تقسيط على 15 سنة وخصم للسداد النقدي

يبدأ مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 اليوم في 9 محافظات كمرحلة أولى، على أن تستكمل باقي المزادات على 5 مراحل تنتهي في 13 يوليو 2023، لتغطي 27 محافظة، وذلك بتسهيلات في السداد، والتقسيط لمدة تصل إلى 15 عاما، علاوة على وجود خصم نسبة 7% حال السداد النقدي، كما أنه متاح في المزاد الإيجار أو التمليك علاوة عن وجود أنواع أخري من العقارات كالمحلات التجارية، والأراضي الفضاء.

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 في 9 محافظات

وأعلنت هيئة الأوقاف المصرية، في بيان لها، أن المرحلة الأولى من مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 تبدأ اليوم، وتضم 9 محافظات وهي: «القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - الشرقية - الفيوم - بني سويف»، مع توافر شقق إيجار وتمليك، ومحلات وأراض فضاء، في مناطق متعددة بتلك المحافظات.

أول جلسة مزاد بيع شقق هيئة الأوقاف 2023

وتعقد جلسة المزاد الأولي الساعة 12 ظهر اليوم بمقر الجامعة العمالية، طريق النصر، ناصية شارع عباس العقاد مدينة نصر بالقاهرة، على أن يسدد تأمين المزاد من الساعة 9 صباحا بقمر انعقاد المزاد، حتى الساعة 12 ظهرا، لتبدأ فعاليات بيع المعروض بجلسة المزاد.

شروط سداد وتقسيط مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023

وحددت كراسة الشروط التي أصدرتها هيئة الأوقاف، طرق سداد مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023ـ بأنه يتم سداد مقدم الثمن، بالنسبة التي تتوافق مع مدة تقسيط باقي الثمن، وهي نسب محددة وفقا لعدد سنوات السداد، ومنحت خصم 7% لمن يسدد كامل الثمن نقدا، وتبدأ عملية التقسيط بسداد 30% من الثمن والباقي على 3 سنوات بدون فائدة، أو يسدد نسبة 20% من الثمن والباقي على 5 سنوات بفائدة البنك المركزي وحسب باقي الشروط، ويمكن أن تزداد سنوات السداد إلى 15 سنة حسب الطريقة التي يرغب فيها الراسي عليه المزاد.

محافظات متوفر بها مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023

ويتوافر كافة تفاصيل والتأمين عن مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023، في كراسة الشروط المتوفرة في الموقع ومقر الهيئة ومناطقها بالمحافظات وجميع فروع بنك القاهرة، في 27 محافظة تجرى على 5 مراحل، ومتاح بها محلات تجارية وشقق سكنية وإدارية وجراجات وأراضي في المناطق التالية: «القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - الشرقية - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر «الغردقة وسفاجا» - القصير - طنطا - المحلة - كفر الشيخ - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الدقهلية - المنيا - أسيوط - سوهاج - الوادي الجديد - قنا - الأقصر – أسوان».