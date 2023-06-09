شقق ومحلات بمزاد هيئة الأوقاف بـ 9 محافظات غدا.. تسهيلات في السداد

ينطلق مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023، غدا السبت ويستمر حتى نهاية شهر يوليو 2023 على 5 مراحل حيث يغطي كل محافظات الجمهورية لبيع وتأجير شقق ومحلات وجراجات وأراضي فضاء، وفقا لكراسات الشروط التي وفرتها الأوقاف في الموقع ومقر الهيئة ومناطقها بالمحافظات وجميع فروع بنك القاهرة، وذلك بتسهيلات في السداد تصل التقسيط على 10 سنوات.

ووفقا لما أعلنته هيئة الأوقاف المصرية، فتبدأ المرحلة الأولي من مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023، غدا وتضم 9 محافظات: «القاهرة- الجيزة- القليوبية- بورسعيد- السويس- التل الكبير- الشرقية- الفيوم- بني سويف»، وتعقد جلسة المزاد الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 بمقر الجامعة العمالية، طريق النصر، ناصية شارع عباس العقاد مدينة نصر بالقاهرة، على أن يسدد تأمين المزاد من الساعة 9 صباحا بقمر انعقاد المزاد.

شقق ومحلات مزاد هيئة الأوقاف في محافظتي القاهرة والجيزة

وتتوافر في القاهرة شقق تمليك بمشروع مدينة بدر يصل عددهم إلى 65 شقة، وتأمين دخول الصفقة 20 ألف جنيه عن كل وحدة سكنية، كما عرضت شقق ومحلات، وشقق دوبلكس، وأراضي فضاء، ووحدات إدارية في القاهرة الجديدة والمطرية والجيزة.

شقق ومحلات مزاد هيئة الأوقاف في محافظة القليوبية

وفي محافظة القليوبية يتم عرض في المزاد شقق ومحلات تمليك وأراضي فضاء، وحدات تمليك بالإضافة إلى وحدات خالية بمول قليوب تمليك.

شقق ومحلات مزاد هيئة الأوقاف في محافظ بورسعيد

وفي محافظتي بورسعيد وشمال سيناء يوجد أراضي فضاء في مدينة بورسعيد في حارة المحلة ووقف حسن علي البصواطي في شارع طولون – العرب، بالإضافة إلى وحدات سكنية إيجار في ميدان الشهداء وشارع النجيلة.

شقة ومحلين بمزاد هيئة الأوقاف في محافظة شمال سيناء

وفي شمال سيناء يوجد شقة ومحلات تجارية في بئر العبد، أمام جنوب سيناء فيوجد بها محلين تجاريين في بعمارات الهيئة بطور سيناء.

أراضي فضاء ومحلات مزاد هيئة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية

محافظة الإسماعيلية فمعروض بها للإيجار أو التمليك 56 من المحلات التجارية بعمارات المستقبل المرحلة الأولي وتأمين التمليك 10 آلاف جنيه، وتأمين الإيجار 5 آلاف جنيه للمحل الواحد، إضافة إلى وجود أراضي فضاء للإيجار بناحية الكل الكبير ـ وشقة سكنية للإيجار أو التمليك في عمارات المستقبل وتأمين دخول المزاد للتمليك 50 ألف جنيه، وللإيجار 10 آلاف جنيه.

شقق وأراضي فضاء بمزاد هيئة الأوقاف في محافظة الشرقية

ويتنوع المعروض في المزاد بمحافظة الشرقية، فمعروض شقة في عمارة الشربيني بالزقازيق، وشقة أخرى في شارع الجلاء بندر الزقازيق، علاوة إلى 6 وحدات إدارية في مشروع إسكان الشباب بمدينة العاشر من رمضان وتأمين دخول الصفقة 50 ألف جنيها.

أراضي فضاء بمحافظة الشرقية منها:

- 7 قطع أراضي في عزبة حلمي الديدامون مركز فاقوس وقف صفية رشدي.

- قطعة أرض فضاء في عزبة السبعين مركز أبو حماد وقف محمود شركسي.

- أرض فضاء باستراحة كبار الزوار بمزرعة رمسيس و5 قطع أراضي في وقف عزبة أحمد راغب.

- أرض فضاء في وقف سعيد أغا الخربوطلي 12 تنظيم شاكر رقم 33 ببندر الزقازيق.

- منزلين بناحية سنهوا مركز منيا القمح.

شقق وأرض فضاء مزاد هيئة الأوقاف في محافظة الفيوم

محافظة الفيوم بها وحدات سكنية خالية في عمارة الأوقاف شارع محمد فريد بندر الفيوم، وأرض فضاء في وقف أحمد ذكي الحلبي الكائنة بعزية أحمد ذكي الحلبي المظاطلي بمركز طامية.

شقق ومحلات مزاد هيئة الأوقاف في محافظة بني سويف

وتعتبر محافظة بني سويف من أكثر المحافظات عرضا للوحدات السكنية في هذا المزاد حيث تعرض 76 شقة في مشروع إسكان الشباب بمركز ببا وتأمين دخول المزاد تمليك 30 ألف جنيها، علاوة على وجود 11 محل بالدور الأرضي بإسكان الشباب بمدينة ببا وتأمين دخول الصفقة 15 ألف جنيها.

وتعرض في المزاد أرض فضاء في الأماكن التالية:

- وقف على عدوى بن عدوى الكائنة بناحية الحلابية بني سويف وأرض فضاء وقف فتح الباب سليم، الكائنة بناحية قرية الحكامنة بني سويف، وأرض فضاء وقف بمبا محمد عيد، الكائنة شارع الشيخ شهاب بنى سويف

- أرض فضاء وقف مهيتاب السلحدارية، الكائنة بشارع متولي الشعراوي خلف مركز التكنولوجيا بالتربية والتعليم خلف مستشفى الصفوة بنى سويف

- أرض فضاء وقف جميلة هانم، سوق مواشي كائنة بناحية قمن العروس مركز الواسطي بني سويف

- سوق ببا العمومي في محافظة بني سويف وتأمين دخول المزاد 200 ألف جنيه.