تفاصيل مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 السبت بالغردقة.. تسهيلات في السداد

ينطلق مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023، الثاني غدا السبت، المقرر عقده في مدينة الغردقة والمتاح فيه شقق سكنية وإدارية وأراضي ومحلات تجارية، في: «البحر الأحمر الغردقة وسفاجا – القصير»، مع وجود تسهيلات كبيرة في السداد، وتباع كراسات الشروط من الموقع ومقر الهيئة ومناطقها بالمحافظات، وجميع فروع بنك القاهرة، بعد نجاح المزاد الأول على شقق 9 محافظات.

شروط مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023

وحددت هيئة الأوقاف، في كراسة الشروط، شروط تمليك الشقق والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية بالمزاد العلني دون الأرض بعمارات مشروع القصير بالبحر الأحمر، ومشروع سماء أسوان بأسوان، والموازيين بالبحيرة، وشقق مدينة بدر، وشقق ومحلات القاهرة والجيزة «تمليك» كما يلي:

- على المتقدم للمزاد أن يقر بأنه عاين المحلات الوحدات السكنية بالعمارة المعاينة التامة النافية لكل الجهالة موافق على شرائها بحالته وأوصافها ومساحتها الراهنة، ويتعهد يدفع المبلغ الموضح أمام كل وحدة كتأمين دخول جلسة المزاد وذلك نقداً أو بشيك مصرف من أحد البنوك المعتمدة على أن يرد في حالة عدم رسو المزاد.

- يتعهد الشخص صاحب أعلى سعر باستكمال مبلغ التأمين في ذات الجلسة أو خلال 15 يوما كحد أقصى للسداد بالنسبة المطلوبة من إجمالي القيمة الراسي بها المزاد وأيضا استكمال نسبة 5.5% عمولة ومصروفات إدارية وضريبة قيمة مضافة وكذا 1% من إجمالي الثمن مصاريف تحرير عقد وكذا 2% صيانة، وفي حالة الإخلال بأداء هذه المبالغ في المواعيد المحددة تصبح جميع المبالغ المسددة حقا خالصا للهيئة.

طرق سداد مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023

- يتعهد الراسي عليه المزاد بسداد باقي المقدم المستحق عن العين في نفس اليوم أو خلال 15 يوما كحد أقصى للسداد بينك القاهرة، ويتعهد بسداد باقي الثمن بإحدى الطرق التالية:

سداد كامل الثمن يخصم 7% من إجمالي الثمن سداد الـ 50% نقدا وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات بدون فائدة. سداد 10% نقداً والباقي على 7 سنوات بفائدة البنك المركزي متناقصة. سداد 25% نقداً والبائل على 10 سنوات بفائدة البنك المركزي متناقصة

على أن تحسب فائدة البنك المركزي وقت إجراء جلسة المزاد، على أن يحرر بقيمة الأقساط والفوائد شيكات بنكية أجله.

جلسات مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023

ويتوافر مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023، في المحافظات التالية: «القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد - السويس - التل الكبير - الشرقية - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر «الغردقة وسفاجا» - القصير - طنطا - المحلة - كفر الشيخ - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الدقهلية - المنيا - أسيوط - سوهاج - الوادي الجديد - قنا - الأقصر – أسوان»، على أن تجرى باقي المزادات في المحافظات كما يلي:

مزاد دمنهور على شقق هيئة الأوقاف 2023 الثالث

وينعقد مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الثالث يوم 12 يوليو 2023 في دمنهور على شقق في محافظات ومدن: طنطا - المحلة - كفر الشيخ - دمياط - الإسكندرية - الدقهلية- البحيرة - المنوفية.

مزاد مدينة المنيا على شقق هيئة الأوقاف 2023 الرابع

وينعقد مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الرابع يوم 17 يوليو 2023 في مدينة المنيا على شقق في محافظات: المنيا - الوادي الجديد- أسيوط - سوهاج.

مزاد مدينة أسوان على شقق هيئة الأوقاف 2023 الخامس

وينعقد مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الخامس يوم 31 يوليو في مدينة أسوان على شقق في محافظات:أسوان- قنا - الأقصر.

وانتهت هيئة الأوقاف من المزاد الأول يوم 10 يونيو، وسط إقبال شديد وحرص من المواطنين على الشراء فيه وضم محافظات: القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد- الفيوم -بني سويف -السويس- الشرقية - الإسماعيلية.