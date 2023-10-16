الحكومة تشن حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار

كثفت وزارة الزراعة حملاتها الرقابية على الأسواق، إذ وردت معلومات عن بعض التجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة بمحافظات القاهرة الجيزة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، تبيع المنتجات بأسعار مرتفعة، ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، توجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشي التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وداهمت مقرات هذه الشركات والسماسرة وبالتفتيش تبين وجود العديد من المخالفات التي تؤدى إلى الاحتكار ورفع الأسعار، بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع.

يأتي ذلك في ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتي تشمل 7 سلع أساسيه من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة.

وقالت الوزارة في بيانها: «وعليه فإن ما جرى رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه والقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1994، وكذلك القانون رقم 181 لسنه 2018، الخاص بحمايه المستهلك بإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق ما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبي المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدوله من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

واتخذت كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور جرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابه العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفات

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضي، استمرار حملات التفتيش والرقابه الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، دون توقف وستتخذ كل الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 ـــــ 01551183224.