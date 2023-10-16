سعر كرتونة البيض البلدي في منافذ «الزراعة» اليوم الاثنين 16-10-2023

طرحت منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في جميع المحافظات، طبق البيض البلدي بأسعار مخفضة بنحو 15 جنيها عن سعر الكرتونة أو طبق البيض البلدي الذي يحتوي على 30 بيضة في الأسواق المختلفة.

سعر طبق البيض البلدي في منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر طبق البيض البلدي الذي يضم 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة 140 بدلا من 150 جنيها في المحلات.

سعر البيض الأبيض والأحمر في منافذ الزراعة

واستقر سعر طبق البيض الأحمر في منافذ وزارة الزراعة عند سعر 125 جنيها، وسعر طبق البيض 123 جنيها بعد تطبيق مبادرة الحكومة بدلا من 150 جنيها للنوعين، وتضم الكرتونة 30 بيضة، حيث يخرج البيض من المزرعة بسعر 115 جنيها، ويزيد 10 جنيهات عند وصوله إلى المستهلكين في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم في المنافذ

وفقا للمنشور الصادر من اتحاد منتجي الدواجن، فإنّ سعر كيلو الدواجن الحية يخرج من المزرعة بسعر 65 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في الأسواق عند سعر 73 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة 105 جنيهات، بدلا من 130 قبل مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.