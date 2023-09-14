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أمجد الحداد: الناس لا تشعر بإصابات كورونا حاليا بسبب ضعف المتحورات

كتب:

شريف سليمان
10:56 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح

الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّه منذ ظهور متحور أوميكرون أصبحت متحورات كورونا أضعف في الحدة والخطورة، لكن لديها سرعة انتشار، لدرجة أن الناس لا تشعر بأن الإصابات لكورونا بسبب ضعفها.

أعراض كورونا في الفترة الحالية

وأضاف الحداد، في حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، أنّ الحالات عبارة عن أعراض تصيب الجهاز التنفسي العلوي مثل الزكام والاحتقان في الحلق والصداع وارتفاع الحرارة المتوسط والآلام العظمية.

المشكلات التنفسية في بدايات كورونا لا تتكرر الآن

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أنّ المشكلات التنفسية التي كانت تحدث في بداية الإصابة بفيروس كورونا لم تعد موجودة في التحورات الجديدة، حيث إنّ التحورات أضعف وأقرب إلى البرد، أي أن كورونا أصبح أقل من الإنفلونزا، والناس لا تشعر به لأن المتحورات أصبحت أضعف.

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بقلم شريف سليمان