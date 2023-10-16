إبداعات فنية لانتصارات أكتوبر بأيادي طلاب التربية النوعية في الإسكندرية

نظّمت كلية التربية النوعية مجموعة من الورش الفنية تحت عنوان «الفن ونصر اكتوبر المجيد...50 عاما من العزة»، شاركت فيها الدكتورة نجدة ماضي عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وباحثين مرحلة الدكتوراة وخريجي قسم التربية الفنية ومجموعة من طلاب كليات جامعة الإسكندرية، في إطار احتفالات جامعة الإسكندرية باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة نجدة ماضي، في بيان اليوم، إنّ هدف هذه الورش هو غرس قيم المواطنة والانتماء في نفوس طلاب الكلية من خلال سرد قصص وبطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر وعرضها في شكل فني وبخامات متنوعة.

8 ورش متنوعة لتجسيد نصر أكتوبر

وأوضحت أنّ عدد هذه الورش بلغ 8 ورش متنوعة تم من خلالها تجسيد لمشاهدات النصر سواء كان تجسيدا حقيقيا بخامات الطين الأحمر أو الطين الحراري، وباستخدام التقنيات الحديثة كإستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.

تصميم فساتين أطفال

كما ضمت الأعمال الفنية تصميم فساتين أطفال باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي، واﻟﻜﻮﻻج ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﰱ تنفيذ تصميمات للحرب، وتصميمات فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والكولاج اليدوي، والتشكيل بالحروفيات «خط عربي».