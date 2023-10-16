وكيل «تعليم مطروح» يحيل 18 عاملا بالمديرية للتحقيق لعدم الانضباط

قرر عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إحالة العاملين المتغيبين عن العمل لجهات التحقيق، لعدم الانضباط الإداري، بعد إجراء جولة مفاجئة صباح اليوم، بديوان عام المديرية.

ولاحظ «شحاتة» غياب 18 من العاملين في الأقسام الإدارية والإدارات النوعية عن العمل، دون إذن مسبق، وبدون سابق إنذار، ما يؤثر على مسار العمل.

تفعيل شعار «معا لعودة الانضباط»

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، القيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية، بتفعيل شعار معا لعودة الانضباط داخل المؤسسات التربوية بأرجاء المحافظة كافة، لضمان تقديم الخدمة المتميزة للجمهور، بما يساهم في تحقيق عملية تعليمية يسودها الجدية والالتزام في مدارس مطروح.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان له، أهمية الانضباط في جميع المنشآت التعليمية بالمحافظة، من دواوين الإدارات التعليمية والمدارس في المراحل التعليمية المختلفة كافة لجميع العاملين من المعلمين والإداريين والموجهين، ما يحقق الالتزام وينعكس على العملية التعليمية.

تطبيق سياسية الثواب والعقاب على الجميع

وشدد عمرو شحاتة، على اتباع سياسة الثواب والعقاب على الجميع، بتحفيز جميع المتميزين والملتزمين، ومعاقبة المقصرين في العمل بالمديرية أو المدارس، ومتابعتهم في زيارات ميدانية مفاجئة.