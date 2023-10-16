تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» في القليوبية.. أبرزها إنشاء مستشفى شبين القناطر

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجال الصحة بقُرى مركز شبين القناطر؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات.

متابعة مشروعات حياة كريمة بالقليوبية في الصحة

وتأتي الجولة ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للانتهاء منها قبل أوقاتها المُقررة لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

واستهل محافظ القليوبية، جولته بمُتابعة مشروعات قطاع الصحة، إذ تابع مشروع إنشاء المركز الطبي بقرية نوى، والمُقام على مساحة 2000 م2 بتكلفة إجمالية 43 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 87%، وجار استكمال التشطيبات الداخليه والخارجية للمركز، وتابع مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية القشيش، والتي أنشأت على مساحة 1070م2 بتكلفة 30 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%، وجار استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدة.

وتفقد «الهجان»، أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية العطارة، والمُقامة على مساحة 1575م2 بتكلفة 34.5مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%، وجار استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدة، بالإضافة إلى متابعته لمشروع إنشاء مركز طبي بقرية طحانوب الذي يقع على مساحة 4000م2 بتكلفة 43 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%، بالإضافة إلى متابعة مشروع إنشاء المركز الطبي بكفر شبين والمُقام على مساحة 22000م2 بتكلفة 43 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%، كما تم متابعة مشروع إنشاء الوحدة الصحية بكفر الدير والمُنشأة على مساحة 1700م2 بتكلفة 34.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85%.

إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي

وفي ذات القطاع تابعَّ مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمُقامة على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وجرى الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية ومبنى الكهرباء ومبنى الخزانات، وجار صب أعمدة الدور الثاني علوي من المبنى الرئيسي وأعمدة الدور الأرضي لمبنى التمريض، وقد بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 43٪.