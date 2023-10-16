إنجازات «حياة كريمة» في قطاع الشباب والرياضة والتضامن بالقليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مرورية على المشروعات الخاصة بـ«حياة كريمة» في قطاع الشباب والرياضة، والتي بدأها بتفقد مشروع إنشاء مركز شباب قرية طحانوب والمُقام على مساحة 2300م2 بتكلفة 7 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 95%، وجار الانتهاء من أعمال الدهانات والتشطيبات الخارجية.

مشروعات حياة كريمة بالشباب والرياضة

كما تابع مشروع إنشاء مركز شباب كفر طحا والمُنشأ على مساحة 800م2 بتكلفة 6 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 95%، وجار الانتهاء من جميع الأعمال واستلام المراكز قبل انتهاء الشهر الحالي.

مشروعات التضامن الاجتماعي

وانتقل المحافظ إلى قطاع التضامن الاجتماعي، إذ جرى متابعة مشروع إنشاء مركز الأمومة والطفولة بقرية طحانوب والمُقام على مساحة 900 م2 بتكلفة 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%، ومتابعة مشروع إنشاء الوحدة الاجتماعية بالحصافة وكفر الدير والمُقامة على مساحة 900م2 بتكلفة 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%، كما تم متابعة مشروع إنشاء مركز الأمومة والطفولة بكفر شبين المُنشأ على مساحة 900م2 بتكلفة 9.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 75%.

وأشار الهجان، خلال جولته بأهمية إنشاء مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي، والتي من شأنها تقديم الرعاية لذوي الهمم وإنشاء حضانات ومكاتب تأهيل وورش عمل للمعاقين.