هل يوجد حد للسحب من البنوك المصرية في الخارج؟.. خبير مصرفي يوضح

كشف الخبير المصرفي وليد عادل، عن أنّ البطاقات الائتمانية المسموح باستخدامها خارج مصر هي «كريديت كارد»، سواء للمشتريات أو السحب النقدي، موضحا أنّ الحد الأقصى للسحب يختلف حسب فئة العميل في البنك الخاص به.

وأضاف وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أعلى البطاقات هي ماستر كارد الائتمانية البلاتينية، والتي يكون الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر 80 ألف جنيه شهريًا، ويمكن الشراء بالقيمة كاملة في يوم واحد ولكن يكون بذلك انتهى الحد المسموح به للعميل.

الحد الأقصى للسحب خارج مصر

وبالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي خارج مصر بالنسبة لبطاقة الماستر كارد اليومي فتكون 5 آلاف جنيه، والحد الأقصى شهريًا 7500 جنيه.

يذكر أنّ البنوك المصرية عملت على إيقاف التعاملات بالعملة الأجنبية خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر، بسبب استغلال عدد كبير من الأشخاص لهذه الخدمة بشكل غير منطقي لشراء بضائع بشكل رسمي خارج البلاد وبيعها داخليا في السوق السوداء، بحسب قول الخبراء في تصريحات سابقة لـ«الوطن».