موعد تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية عن آخر موعد لتخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والطلاب المحولين من السودان وروسيا، الاثنين 16 أكتوبر بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور، والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B) بمقر العيادات الطبية بالدور الأرضي، حيث يوجد قاعات مكيفة للانتظار.

رابط حجز الكشف الطبي لطلاب جامعة بنها الأهلية

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور أنه يمكن الحجز للكشف الطبي من خلال الرابط التالي من «هنا» مشيرًا إلى أن الكشف الطبي من متطلبات الالتحاق بالجامعة، في إطار استكمال إجراءات قبول الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023 - 2024م

خطوات التسجيل للكشف الطبي

يمكن التعرف على خطوات التسجيل للكشف الطبي وتحميل النماذج المطلوبة من خلال الرابط التالي من «هنا»

أشار الجامعة حددت الخطوات كالتالي:

- تحميل وطباعة أذن دفع رسوم الكشف الطبي من الرابط المشار إليه في الأعلى

- السداد بالبنك على أي من أرقام الحسابات الموجودة بالأذن

- الحصول على أيصال دفع رسوم الكشف الطبي لإرفاق صورة منه إثناء التسجيل

- ملء النموذج الموجود على الرابط الموضح أسفله لكل كلية

- تحميل نموذج الكشف الطبي وطباعته من الرابط المشار إليه

التوجه في اليوم المحدد للكشف بالمستندات التالية:

- نموذج الكشف الطبي المطبوع مع ملء البيانات الخاصة بالطالب

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة شخصية للطالب

- إيصال دفع رسوم الكشف الطبي

- إيصال دفع القسط الأول